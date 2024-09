Ostacoli Arconatese e Pro Sesto per Varesina e Castellanzese

Tra sabato 14 e domenica 15 settembre si disputeranno le gare valide per la seconda giornata del Girone D di Serie D. Varesina e Castellanzese non anticiperanno a sabato e quindi scenderanno in campo domenica alle 15. Per la Varesina è prevista l’insidiosa trasferta sul campo dell’Arconatese. Mentre i neroverdi avranno un impegno particolarmente ostico contro la formazione retrocessa dalla Serie C, Pro Sesto. Queste partite inaugurano una settimana molto intensa, perché mercoledì ci sarà il primo turno infrasettimanale della stagione.

Arconatese – Varesina

La Varesina è pronta ad affrontare la prima trasferta del torneo. La seconda giornata di campionato infatti prevede per le Fenici un viaggio in territorio milanese per affrontare l’Arconatese. Formazione che la scorsa stagione ha conteso a lungo il primato del girone ai rossoblù e a fine campionato sono arrivate a pari punti con la Varesina che ha staccato il pass per i play off da quinta in classifica grazie alla miglior differenza reti. Dopo la prima giornata gli umori sono opposti. La squadra di mister Spilli è partita col piede giusto battendo al Varesina Stadium la Pro Palazzolo, con un rocambolesco 3-2. Invece, la squadra oroblu, sicuramente, non è partita nel migliore dei modi. Infatti, nel match d’esordio la compagine allenata da mister Giovanni Livieri è incappata in un brusco scivolone esterno contro la new entry del Girone B, Sant’Angelo (lo scorso anno nel Girone D). La compagine lodigiana ha fatto valere il fattore campo e si è imposta per 4-1. Per entrambe le squadre inizia una settimana impegnativa, dato che mercoledì le squadre scenderanno di nuovo in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione.

Castellanzese – Pro Sesto

La Castellanzese di mister Corrado Cotta si accinge a disputare la prima gara di campionato al “Provasi”. Per i neroverdi è già tempo di riscatto dopo la sconfitta (2-1) maturata all’esordio sul campo del neopromosso Ospitaletto Franciacorta. In quel di Castellanza arriva un avversario insidioso come la Pro Sesto. Formazione che fino alla scorsa stagione militava nel campionato di Serie C. L’avventura tra i professionisti della formazione di Sesto San Giovanni si è chiusa con una retrocessione e l’obiettivo è sicuramente quello di risalire al piano superiore il prima possibile. Anche il mercato ha portato dei profili interessanti che sicuramente aiuteranno mister Daniele Angellotti a fare cose importanti. Infatti, in avanti sono arrivati Tommaso Busatto dal Sestri Levante e Andrea Toldo, reduce da una buona stagione dal punto di vista realizzativo con la Primavera del Padova. In mezzo, è stata inserita l’esperienza di Modic, lo scorso anno al Follonica Gavorrano. Nel reparto arretrato sono arrivati il terzino sinistro Enrico Rossi dall’Alessandria e l’ex Pro Patria, Stefano Vaghi.

2 ° GIORNATA GIRONE B – SERIE D

Magenta – Desenzano, Pro Palazzolo – Chievo, Vigasio – Ospitaletto, Sangiuliano City – Breno, Nuova Sondrio – Sant’Angelo, Fanfulla – Crema, ARCONATESE – VARESINA, Casatese Merate – Caratese, CASTELLANZESE – PRO SESTO, Ciliverghe – Club Milano

CLASSIFICA

3 Sant’Angelo, Pro Sesto, Breno, Desenzano, Ospitaletto, Magenta, VARESINA e Vigasio, 1 Chievo, Ciliverghe, Crema, e Sangiuliano City, 0 Club Milano, Caratese, Pro Palazzolo, Casatese Merate, CASTELLANZESE, Fanfulla, Nuova Sondrio e Arconatese.