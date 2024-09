Parcheggio di attesa a Malpensa, la Lombardia prepara un tavolo contro la sosta selvaggia. Esulta Licata

Approvata in aula del Consiglio regionale lombardo la mozione proposta da Giuseppe Licata (Azione Italia Viva), che prevede l’istituzione di un tavolo tecnico con la partecipazione di soggetti pubblici e privati per monitorare e migliorare la sicurezza stradale nell’area dell’aeroporto della Malpensa.

Nell’ambito di tale organismo si dovrà valutare l’efficacia della “Wait Zone” istituita da ENAC per consentire la fermata gratuita fino ad un’ora per gli automobilisti in attesa dei passeggeri in arrivo.

Oggi infatti, fa notare il documento, gli automobilisti continuano ad effettuare soste in zone dove vigono divieti, determinando di fatto situazioni di pericolo nonché di difficoltà per la circolazione. Un’analisi attenta della situazione è necessaria secondo il proponente anche “considerato che le prossime Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 saranno motivo di crescita esponenziale nel transito di passeggeri e autoveicoli”

Nel dibattito è intervenuto Samuele Astuti (PD) appoggiando il documento mentre Maira Cacucci (FdI) ha chiesto una modifica al testo, accolta dal proponente, sottolineando che la wait zone è già stata istituita seppur con scarsi risultati.

Il Sottosegretario Mauro Piazza a nome della Giunta ha espresso parere favorevole al testo modificato.

Il commento di Giuseppe Licata

“Finalmente si ragionerà su una vera soluzione del problema: con l’approvazione della mia mozione si attiverà in Regione un tavolo tecnico finalizzato all’istituzione di un idoneo parcheggio di attesa a Malpensa, a cui parteciperanno i Comuni, la Provincia di Varese, SEA e altri soggetti competenti. E’ il primo passo per arrivare ad una soluzione che metta in primo piano la sicurezza e l’immagine internazionale del più importante aeroporto lombardo, anche nella prospettiva delle prossime Olimpiadi Invernali Milano – Cortina 2026”. Così Giuseppe Licata, consigliere regionale di Italia Viva, autore della mozione approvata questa sera in Consiglio Regionale, con la quale la giunta Fontana si impegna ad istituire un tavolo per risolvere i problemi di viabilità intorno all’aeroporto di Malpensa, dove oggi molti automobilisti in attesa dei passeggeri sostano ai lati della superstrada e delle rampe di accesso all’aeroporto.

“Il parcheggio che SEA qualche mese fa ha destinato agli automobilisti che attendono in aeroporto l’arrivo dei passeggeri non si sta rivelando efficace – spiega Licata – è completamente inutilizzato e molti automobilisti continuano a fermarsi ai lati della superstrada, con grave pericolo per sé stessi e per gli altri. A mio parere l’area scelta è troppo distante dal Terminal 1 e non sufficientemente segnalata e pubblicizzata. Ho chiesto un tavolo di confronto, perché non è possibile che un aeroporto internazionale non abbia una zona di sosta adeguata, gratuita e sicura”.

Nel giugno scorso Licata aveva depositato in Regione una mozione chiedendo proprio la realizzazione a Malpensa di una “wait zone”, ossia un’area dove fermarsi gratuitamente senza scendere dall’auto mentre si attende l’arrivo in aereo del proprio caro. Qualche settimana dopo SEA l’aveva istituita, convertendo allo scopo un parcheggio già esistente, ma pare che la scelta dell’area non sia stata molto azzeccata. Lo ha dimostrato lo stesso Licata che, nel mese di agosto, ha effettuato un sopralluogo nei giorni da “bollino nero” dei rientri dalle vacanze: il parcheggio era deserto, mentre la superstrada era piena di auto in sosta. “Ora la Regione potrà farsi promotrice di un confronto costruttivo tra i soggetti competenti e risolvere definitivamente un problema che persiste da più di 10 anni”, conclude Licata.