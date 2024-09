Pari senza reti per la Castellanzese a Vigasio

Un punto in trasferta per la Castellanzese, che per il quinto turno di campionato era impegnata in Veneto, sull’insidioso campo del Vigasio. Gara bloccata per i neroverdi che non hanno trovato la via del gol, ma allo stesso momento sono riusciti a mentenere inviolata la propria rete.

Un pari che permette ai ragazzi di mister Corrado Cotta di salire a quota 7 in classifica alla vigilia della settimana che vedrà il turno infrasettimanale, con i neroverdi impegnati mercoledì 2 ottobre al “Provasi” contro il Ciliverghe.

5° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Pro Sesto – Pro Palazzolo 3-2, Caratese – Sangiuliano City 1-1, Desenzano – Breno 1-1, Club Milano – Nuova Sondrio 0-3, VARESINA – FANFULLA 1-0, VIGASIO – CASTELLANZESE 0-0, Ciliverghe – Casatese (domenica), Crema – Magenta (domenica), Ospitaletto – Arconatese (domenica), Sant’Angelo – Chievo (domenica).

CLASSIFICA: Varesina 13; Desenzano 11; Pro Sesto 10; Ospitaletto, Sant’Angelo 9; Breno 8; Pro Palazzolo, Folgore Caratese, Castellanzese 7; Ciliverghe, Magenta, Vigasio, Club Milano 6; Sangiuliano 5; ChievoVerona, Sondrio 4; Crema, Casatese Merate 3; Fanfulla 2; Arconatese 0.

TABELLINO

VIGASIO – CASTELLANZESE 0–0 (0-0)

VIGASIO (4-2-3-1): Businarolo; Tosi (13’ st Capellari), Mboup, Frison, Rao (26’ st Cinel); Mozzo (42’ st Hoxha), Casella; Bounafaa, Saraniero (13’ st Novelli), Boni; Orfeini (34’ st Salata). A disposizione: Lorenzini, Cunico, Lonardoni, Russo. Allenatore: Filippo Damini

CASTELLANZESE (3-5-2): Mangano; Rusconi, Robbiati, Bernardi; Fall, Castelletto, Lacchini, Di Coste, Boccadamo; Colombo, Serra (33’ st Marrone). A disposizione: Poli, Rodolfo Masera, Cucco, Gritti, Chessa, Giomi, Ruschena, Confalonieri. Allenatore: Corrado Cotta

ARBITRO: Matteo Cerqua di Trieste; assistenti Danilo Patat di Tolmezzo e Carmine Rufrano di Maniago

AMMONITI: 36′ pt Mozzo (V), 40’ pt Casella (V), 42’ pt Tosi (V), 26’ st Di Coste (C)

RECUPERO: 1′ + 4′