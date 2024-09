“Pedalare per l’ambiente”, sindaci e assessori prendono la bici

«Sindaci e assessori, prendete la bicicletta». Anche solo per una settimana, per dare un segnale. La proposta viene lanciata, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, da Francesco Carbone.

Referente di Fratelli d’Italia a Lonate Pozzolo e (da commissario) anche a Samarate, Carbone è anche un appassionato pedalatore ed è il responsabile del “Dipartimento per la Mobilità Sostenibile della provincia di Varese” del partito di Meloni.

Mettendo insieme queste due funzioni si è lanciato – già nel 2023 – nel proporre una iniziativa – appunto – simbolica, la “Pedalare con l’ambiente”:invita «sindaci, assessori e consiglieri comunali della provincia di Varese a utilizzare la bicicletta o il monopattino per i propri impegni istituzionali per tutta la durata della settimana».

«L’obiettivo – spiega Carbone – è promuovere la mobilità sostenibile e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla riduzione delle emissioni di CO2. Alla fine della settimana, verranno raccolti i dati sui chilometri percorsi in bicicletta e il CO2 risparmiato, un gesto simbolico ma concreto per un futuro più verde».

Lo scorso anno, l’iniziativa aveva raccolto numerose adesioni tra cui Rocco Dabraio (vicesindaco di Cassano, già buon ciclista “da corsa”), l’assessore alla mobilità di Busto Salvatore Loschiavo (che sta facendo un appassionato lavoro di promozione della ciclabilità) e ancora Edoardo Franchin, Meri Suriano, Enrico Puricelli (il compianto sindaco di Samarate, scomparso poche settimane fa) e altri. A questo punto resta da vedere chi convincerà quest’anno.