Rachele Zingale vince il primo torneo di tennis dedicato all’amica “Bianca Ballabio”

Nel pomeriggio di sabato 14 settembre all’ADS Tennis Time Champion di Castellanza si è svolta la finale del primo torneo “Bianca Ballabio”. La competizione femminile è iniziata il 5 settembre e ha visto coinvolte 40 partecipanti in un torneo dedicato a Bianca Ballabio, che con la mamma condivideva la passione per il tennis. A vincere il torneo è l’amica di Bianca, Rachele Zingale, che conquista entrambi i set della finale con un punteggio di 6 – 2 e 6 – 1, secondo posto per Sonia Cassani.

Presente alla finale Paolo Zingale, campione europeo di tennis e primo maestro di Bianca. «Troppo forte è l’emozione che provo a questo evento, – ha detto Zingale – non è un semplice torneo Open e non è una semplice finale come tante. Ricordare Bianca per me è più una necessità che un dovere, per cui ringrazio i genitori di Bianca, Michela Bonzi e Massimo Ballabio, che con la loro generosità hanno permesso tutto questo. Oltre che un’allieva vivace e sveglia, sapeva riempire ogni spazio, nella tristezza e nella gioia, ed è per questo che rimarrà sempre nei nostri cuori».

Quello appena concluso era il primo torneo ufficiale dedicato a Bianca ma in realtà Zingale organizza già da 2 anni tornei casalinghi in memoria di Bianca. «Ne organizzavo uno intorno a Natale, uno nei giorni vicini a Pasqua e hanno partecipato circa 400 bambini, – ha detto Paolo Zingale – ma il torneo di quest’anno è il primo ufficiale ed è andato benissimo». Il torneo “Bianca Ballabio” ha visto nel 2024 la sua prima edizione ma Paolo Zingale e i genitori di Bianca con la Fondazione Bianca Ballabio non solo non vogliono fermarsi ad un’unica edizione ma puntano a farla diventare una manifestazione a livello internazionale. «Dal prossimo anno – ha detto Zingale – sappiamo già che sarà maschile e femminile, quindi siamo già ad un primo passo».

La Fondazione Bianca Ballabio

Sono tante le iniziative benefiche che la Fondazione Bianca Ballabio ha organizzato e ha tutt’ora in essere, come le borse di studio in campo medico, un finanziamento al reparto di neonatologia all’ospedale di Legnano realizzato anche grazie alle associazioni Lions del territorio e tanti altri progetti. Ed è proprio per questo impegno per il sociale che la Fondazione Bianca Ballabio ha ottenuto il premio Teresa Merlo 2024. «Ogni volta – ha detto Massimo Ballabio – mi sorprendo di quanto mia figlia abbia effettivamente lasciato un ricordo positivo che oggi è come un buco nel cuore di tutti quanti. Questo buco nel cuore lo riempiamo attraverso tutte le iniziative che attraverso la Fondazione patrociniamo e sosteniamo. La Fondazione è in grado di fare tutto questo grazie al vostro aiuto».