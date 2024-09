Si è spento a 74 anni il sindacalista Maurizio Manfredi

Si è spento nella tarda serata di domenica 22 settembre Maurizio Manfredi, Segretario della Uil pensionati di Varese.

Aveva 74 anni e fin da giovane aveva iniziato a lavorare come progettista alla Sip divenuta successivamente Telecom Italia. Da lì parte tutta la sua esperienza sindacale con l’ingresso nella UILCom Varese. Esperienza che, in questi anni, lo ha poi portato poi a collaborare con la Confederazione Uil prima come componente di segreteria, con l’incarico di presidente del Caf Varese, e poi come Segretario Generale dei Pensionati UIL di Varese.

Tutti i colleghi e le colleghe della Uil di Varese si stringono al dolore della famiglia. «Maurizio – sottolinea molto commosso il coordinatore UIL Varese Antonio Massafra – è stato portatore di idee ed esperienze del coordinamento pari opportunità. Ha lavorato ai tavoli con i comuni sulla contrattazione sociale, ai tavoli con le Ats con Asst insubria soprattutto nella fase acuta del covid dell’anno 2020 portando sempre il proprio contributo e la propria esperienza. Aveva sempre un buon consiglio da dare e non era il tipo che nascondeva il suo pensiero. Era un uomo libero. Noi tutti della Uil eravamo molto legati a lui e alla sua famiglia. Ciao Maurizio troppo presto ha lasciato questo mondo “demenziale” così come tu lo definivi. Ciao Vecchia».