Sophia Zanoletti in concerto a Torno

La varesina Sophia Zanoletti al pianoforte con un programma intenso che mette in luce la particolarità di alcune tra le tante forme musicali ricorrenti nella letteratura pianistica dei secoli scorsi: la fantasia, la ballata, il preludio, la sonata, così come sono state sviluppate da grandi compositori come Schumann, Chopin, Debussy e Prokofiev.

La giovanissima pianista presso l’Associazione Culturale Via De Benzi 17 è ormai di casa; una presenza che dal 2018 si è ripetuta puntualmente ogni anno con diverse formazioni: come solista, in quartetto e in duo.

Nel corso degli anni, il curriculum di Sophia è andato arricchendosi di numerosi riconoscimenti e premi in Concorsi nazionali e internazionali, formandosi e perfezionandosi con esponenti di spicco del pianismo mondiale ed esibendosi in prestigiose sale e Teatri, in Italia e all’estero.

Ascoltarla al pianoforte sarà un’occasione da non perdere per apprezzare la sua sensibilità di tocco e di personalità.

Recital pianistico “Forme musicali tra ‘800 e ‘900: una fantasia, una ballata, due preludi, una sonata”

Domenica 22 settembre alle ore 11:45

In via De Benzi, 17 – Torno (CO)

Ingresso libero