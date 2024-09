“SpazioIncontro Care to Care in Mostra”: un anno di creatività e cura in esposizione

Si inaugura venerdì 20 settembre alle 17.30 al Spazio Arte C. Farioli di Busto Arsizio (Via Silvio Pellico 15) la mostra “SpazioIncontro Care to Care in Mostra”, organizzata dalle associazioni cittadine coinvolte nel progetto “Esserci to Care” (Auser Insieme Busto Arsizio, Assieme a Francesco, Anteas Varese, ASPI Cassano Magnago) in collaborazione con AbiCi, Delegazione Bustese Punto Croce e Spazio Arte C. Farioli.

La mostra è il risultato di un anno di incontri creativi e culturali, centrati sulla cura come paradigma di un vivere sociale e creativo. Pittura, scultura, scrittura, fotografia, danza, filosofia e arte tessile si sono intrecciate durante questo percorso, dando vita a uno spazio aperto a tutti, senza barriere o categorizzazioni. L’obiettivo è stato quello di creare un luogo di confronto in cui ciascuno potesse sentirsi accolto e valorizzato, favorendo l’inclusione anche delle persone più fragili.

In esposizione, oltre alle opere realizzate durante gli incontri, sarà presente anche la raccolta fotografica “La Libertà del Segno” di Augusto Barbieri, che documenta i momenti di condivisione dei laboratori di SpazioIncontro.

La mostra rappresenta anche un’opportunità per raccontare le attività future che si terranno nei prossimi mesi autunnali. Sarà aperta al pubblico anche sabato 21 e domenica 22 settembre dalle 16.30 alle 18.30.

Un evento che mette al centro la cura, non solo come gesto individuale, ma come base di una nuova socialità creativa e inclusiva.