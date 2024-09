Un “supereroe” sbarca al Busto Arsizio Film Festival. Lillo e il suo Posaman ospite al Manzoni

Pasquale Petrolo, in arte Lillo, sarà a Busto Arsizio mercoledì 2 ottobre alle 21.00 al Teatro Manzoni insieme al regista Eros Puglielli per parlare della seconda stagione – uscita il 19 settembre – della serie Sono Lillo.

Scritta da Lillo Petrolo, Matteo Menduni, Tommaso Renzoni e Matteo Calzolaio, la nuova stagione in 6 episodi racconta una nuova assurda avventura. Grazie a Posaman, il supereroe più supereroe di sempre, Lillo gode ormai di enorme popolarità. Ma sul set americano del suo prossimo film, scopre che Sergio ha ceduto tutti i suoi diritti d’immagine per un kolossal su Posaman supereroe camorrista. Disperato, cercherà in tutti i modi di svincolarsi dal film che finirebbe per distruggere la sua carriera. A complicare le cose si aggiungeranno problemi di identità e di cuore con il ritorno di Marzia dal Giappone, maledizioni e varchi dimensionali. Si aggiungono al cast tante guest star come Maccio Capatonda, Nino Frassica, Max Angioni, Brenda Lodigiani, Herbert Ballerina, Giovanni Vernia, Yoko Yamada, con la partecipazione straordinaria di Silvan.

La serie Original è una produzione Lucky Red in collaborazione con Prime Video, che per la prima stagione ha ricevuto la candidatura ai Nastri d’Argento 2023 per la migliore Serie Commedia.

Artista trasversale, dalla tv al cinema e al doppiaggio, passando dai fumetti, dalla radio e dal teatro, Lillo Petrolo ha al suo attivo diverse collaborazioni e progetti sia al Cinema che in TV fino alle recenti serie di “LOL” e la seconda Stagione di “SONO LILLO”. Al cinema, tra i tantissimi film, recita in “La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino e oltre che attore è anche co-sceneggiatore di vari film come “Natale col Boss” grazie al quale riceve nel 2015 il Premio “Nino Manfredi” ai Nastri d’Argento. Molto attivo anche in teatro, Lillo scrive, recita e cura la regia di numerose commedie e nel 2019 è il protagonista del Musical di Lloyd Webber “School of Rock”, per il quale vince il “Premio Internazionale Flaiano” per il Teatro. Premio che riceve anche per la Radio: dal 2003 è in onda su RaiRadio2 con 610 – SEIUNOZERO, di cui è autore insieme a Greg. Ha doppiato con ruoli primari diversi film di animazione, tra cui “Pets”, “Pets2”, “Ron”, “DC League of Super-Pets”.

Tra le sue pubblicazioni, ci sono i libri a fumetti dedicati ai suoi personaggi più famosi Normalman vol.1 e vol.2 da cui è stata tratta una serie Tv per ragazzi e “Posaman and Friends”, il libro sul suo universo di supereroi.

Gli altri appuntamenti della rassegna Baff in serie

Domenica 29 settembre alle 15.00 a Palazzo Cicogna Sul più bello, incontro con Ludovica Francesconi e Roberto Proia. Spin-off della fortunata trilogia cinematografica, la serie segue le nuove avventure di Marta, una giovane affetta da fibrosi cistica che, dopo essersi salvata dal rigetto di un’operazione ai polmoni, decide di prendere in mano la propria vita. Tra amicizie profonde e nuove sfide, Marta affronta con coraggio e ironia le difficoltà della vita, in un mix perfetto di dramma e commedia.

Lunedì 30 settembre alle 21.00 al cinema Lux Call my agent, incontro con Maurizio Lastrico, Luca Ribuoli e Federico Baccomo. La serie racconta il dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Al centro della trama le vicissitudini della CMA, la Claudio Maiorana Agency, immaginaria agenzia di spettacolo con sede a Roma, e le disavventure dei suoi soci, sempre alle prese con le carriere dei più grandi protagonisti dello showbiz e pronti a nuove sfide.