Una casa insieme: Cohabitat.va va alla scoperta del cohousing Montesole

Prosegue il percorso del gruppo Cohabitatva, che si è costituito con l’obiettivo di realizzare un progetto di cohousing nella provincia di Varese: dopo la prima serie di incontri in provincia tra 2023 e 2024, ora il gruppo propone una visita ad un cohousing in provincia di Torino, anticipato da una serie di appuntamenti preparatòri.

«Chi ci ha seguito negli scorsi mesi sa che nel primo semestre 2024 siamo stati impegnati in diverse attività volte ad informare e creare consapevolezza tra gli interessati al tema del cohousing: 5 incontri con esperti, 3 visite a realtà di cohousing esistenti, 4 incontri pubblici…tutte attività gratuite ed aperte. Siamo ora arrivati al tratto ‘conclusivo’ di un percorso che prevede, quale tappa finale, un weekend di formazione presso il cohousing Montesole (Torino), tenuto da Safir Andrea Stagliano».

«Abbiamo cercato di scegliere una persona e un luogo che fossero vicini e “risuonassero” in linea con il nostro approccio e con l’obiettivo di favorire la convergenza di sogni, visioni e valori, necessari alla creazione del gruppo. Per fare un passaggio a questo livello è arrivato il momento di scrivere insieme, nero su bianco, la nostra Visione e Missione, in modo da poterci chiarire reciprocamente ed esplicitare con forza quel “qualcosa” che finora ci ha spinto ad esplorare un futuro possibile assieme in un cohousing (si può dire che la Vision risponda alla domanda perché, la Mission alla domanda cosa, il Piano Strategico al come)».

«È stata leggermente modificata la data inizialmente ipotizzata, che è ora fissata tra il 15 e 17 novembre (sulla scorta delle esigenze dei partecipanti si deciderà se iniziare il venerdì pomeriggio oppure il sabato mattina) con tre mezze giornate di formazione ed un pernottamento».

Il costo complessivo della formazione ed accoglienza sarà di 100 € e la partecipazione dovrà essere confermata inviando una mail a cohabitatva@gmail.com entro il 6 ottobre.

Una volta comunicata l’adesione si riceveranno indicazioni sia per il versamento di un anticipo di 30€ che per i dettagli logistici del weekend di formazione.

In vista della visita a Montesole, per i soli partecipanti al corso sono previste altri incontri preparatori: il 12 ottobre visita a due proprietà nella zona di Besozzo-Gavirate; 25 Ottobre visita a due aziende di Bio-Edilizia (Rice House e Terre di Casa); il 9 novembre visita a due proprietà nella zona di Travedona-Varano Borghi.

«Questi appuntamenti hanno, da un lato l’obiettivo di familiarizzare con alcune delle possibili soluzioni edilizie che ci piacerebbe adottare, dall’altro esplorare alcune proposte del mercato immobiliare. Si tratta solo dei primi ‘assaggi’ e, pur essendo sia le aziende sia le proprietà immobiliari selezionate tenendo presenti alcuni criteri, sono da intendersi come occasioni per avere una panoramica delle realtà del territorio e per conoscerci e passare un po’ di tempo insieme fra noi. Per chi vuole diventare attore e non rimanere spettatore … ora è il momento di agire».

I contatti sono questi: facebook CohabitatVa, mail cohabitatva@gmail.com .