Una giornata di sport in Piazza Duomo a Milano per celebrare gli 80 anni del Csi

Durante il “CSI Day: 80 anni di società sportive che hanno fatto la storia” in programma sabato 14 settembre in Piazza Duomo a Milano organizzato dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Milano, tra le tante altre attività, incontri e iniziative che avranno luogo in Piazza, si tenterà di stabilire alcuni record inediti, traguardi sfidanti e simbolici, che aiuteranno a sottolineare ancora una volta come lo sport possa regalare il gusto di mettersi in gioco, in modo positivo e con sano agonismo, per superare limiti e vincere insieme. (Foto Christian Santi da Csimilano.it)

La prova più ambiziosa andrà in scena alle 17.00 e vedrà come protagonisti mille ragazzi e ragazze delle società CSI Milano, che cercheranno di registrare un primato sportivo davvero unico: riuniti al centro della Piazza, infatti, avranno a disposizione sessanta secondi per realizzare il maggior numero di palleggi mai eseguiti contemporaneamente in un solo minuto.

Dalle 9:00 alle 20:00 ci saranno altre due sfide, altrettanto entusiasmanti, a cui sarà possibile prendere parte. La prima consiste nel coprire la distanza equivalente tra Milano e Cortina, ovvero 257 km, su una pista di atletica di 60 metri allestita per l’occasione in collaborazione con la FIDAL – Federazione Italiana Di Atletica Leggera. Lo spazio sarà a disposizione di tutti e ogni partecipante potrà camminare o correre per contribuire a raggiungere il traguardo entro fine giornata. Si tratta di una sfida omaggio ai futuri Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

La seconda prova, invece, prevede una scalata collettiva su una parete di roccia, con l’obiettivo di coprire virtualmente la distanza dal campo base alla vetta dell’Everest, pari a 70 km. L’accesso alla parete da arrampicata è libero e gratuito.

Anche le eccellenze dello sport professionistico milanese saranno presenti al fianco del CSI, per festeggiare lo sport di base promosso dalle numerosissime società sportive di quartiere e di oratorio che hanno accolto e che animano quotidianamente grandi e piccoli campioni. Presso il campo da pallavolo sarà posizionata una pedana per misurare l’altezza del salto di chi vorrà mettere alla prova le proprie capacità, predisposta dal club di Serie A Allianz Milano. Chi salterà più in alto potrà vivere una giornata indimenticabile con la squadra di Superlega, che include la partecipazione al prepartita, l’allenamento di rifinitura, il pranzo con il team, il viaggio sul pullman e l’accesso al palazzetto con i giocatori durante una trasferta della stagione 24/25.

Il CSI Day, inoltre, farà da palcoscenico alla presentazione ufficiale della squadra Urania Basket Milano – alle 18:00 sul campo dedicato alla pallacanestro, alla presenza di tutti gli atleti – che giocherà nel campionato di A2 nella stagione sportiva ormai alle porte.