A Castronno il Consiglio Comunale approva l’affidamento a Coinger

Il consiglio comunale di Castronno ha approvato l’affidamento in house a Coinger.

La proposta, messa ai voti durante i lavori di martedì 29 ottobre, ha ottenuto il sostegno unanime dei consiglieri di maggioranza e di uno di minoranza, Giorgio Gariglio, mentre altri tre consiglieri di minoranza si sono astenuti, una scelta che il sindaco Giuseppe Gabri ha voluto sottolineare come “non contraria”.

Il sindaco ha condiviso un messaggio su Facebook, ringraziando chi ha appoggiato questa decisione e commentando le sfide legate alla gestione dei rifiuti: “Ora so che c’è qualche polemica per i rifiuti abbandonati, ma vedremo di risolvere anche questo problema. Chiaro che tutto parte dall’educazione del cittadino.”

Gabri ha poi esortato la cittadinanza a partecipare attivamente, segnalando eventuali criticità a Coinger o direttamente al Comune: “Solo così possiamo rendere il servizio sempre più efficiente.”

Dal primo di gennaio 2025, quindi, anche Castronno passerà alla Tarip, la tariffa puntuale di bacino che si basa sul principio “paghi solo per quel che produci”. Sacchi e bidoncini sono abbinati all’utenza con codici personali. Al momento del ritiro dei rifiuti gli operatori leggono in automatico il codice e registrano il conferimento. La quantità calcolata di rifiuti prodotta è pari ai bidoncini svuotati (o ai sacchi raccolti nel caso della plastica), e non al peso dei rifiuti.

Altri punti all’ordine del giorno hanno incluso la surroga di Simone Albizzati, dopo le dimissioni dell’assessore de Cesare. È stato inoltre deliberato lo scioglimento della convenzione di segreteria con i comuni di Sumirago, Mornago, Caronno Varesino e Casale Litta. “Il segretario comunale Francesco De Paolo sarà sostituito temporaneamente da un segretario a scavalco – ha spiegato il sindaco Gabri –. Il nostro Comune aveva bisogno di più ore, e la condivisione del segretario con altri Comuni rendeva di fatto questa cosa inattuabile”.