A Cislago il “Vaccino day” per l’antifluenzale sarà il 9 novembre

L’Amministrazione comunale, in accordo con i medici di Medicina generale di Cislago, informa la cittadinanza che la vaccinazione antinfluenzale verrà effettuata nella giornata di sabato 9 novembre dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 al Centro Anziani di via Magenta 128

Per una migliore organizzazione della giornata di vaccinazioni è necessario prenotarsi contattando la segreteria del Centro Medico al numero 02 9638 2050, oppure per tramite l’applicazione Doctolib.

La vaccinazione è gratuita per le persone dai 60 anni in su o per pazienti con patologie croniche.

I soggetti fragili allettati che necessitano di vaccinazione, saranno raggiunti al loro domicilio dai medici, che avranno cura di contattarli preventivamente.