A Gavirate si è parlato di tutore volontario di minori stranieri non accompagnati e dell’importanza del suo ruolo

L’arrivo in italia dei minori stranieri non accompagnati prevede l’ingresso nei CAS Centri di Accoglienza Straordinaria, così come previsto dal Decreto Cutro del 10 marzo 2023. Si tratta di centri dove arrivano sia gli adulti sia i minori. Offrire a questi giovanissimi un’occasione diversa può fare la differenza nel loro futuro.

Se n’è parlato venerdì scorso nell’aula Salvini dell’Istituto Scolastico Edith Stein di Gavirate dove è stata presentata la figura del tutore volontario di minori stranieri non accompagnati.

Lo scorso anno scolastico, durante un’iniziativa con alcuni di minori stranieri non accompagnati e con i loro educatori, organizzato grazie a Amnesty International, si è capito quanto può essere determinante il tutore volontario nella vita di questi ragazzi.

All’incontro hanno partecipato, in qualità di relatori, Elena Pastorino, coordinatrice della Comunità Il Mappamondo con sede in Cassano Valcuvia, gestita dalla Cooperativa San Martino e l’Avv.Valentina Verdini, tutore volontario e rappresentante provinciale dei tutori di Varese, accompagnate da due ragazzi della comunità, originari dell’Egitto e della Costa D’Avorio, Mohamed Sedky e Yoro Moulé Giussé. L’incontro è stato introdotto dall’intervento della Dirigente Scolastica dell’Istituto Edith Stein di Gavirate Laura Ceresa e moderato dalla docente di psicologia dell’istituto e counsellor professionista Ileana Maccari. L’appuntamento ha visto la presenza di un pubblico attento e coinvolto che ha posto diverse domande, sia collegate al fenomeno della migrazione dei minori sia rispetto al ruolo del tutore volontario.

Nella prima parte dell’incontro, sono stati illustrati dalla Dott.ssa Pastorino dati e informazioni sui numeri, le nazionalità e i principali percorsi migratori ed i mezzi utilizzati dai minori stranieri non accompagnati che giungono in Italia. È stata descritta la loro vita e il percorso nelle comunità in cui vengono accolti così come le meno auspicabili prospettive che a loro si aprono, una volta sul suolo italiano, come l’inserimento nei Centri di Accoglienza Straordinaria.

Sono state inoltre esaminate le differenti tipologie di permesso di soggiorno di cui possono godere i minori stranieri non accompagnati.

I due ragazzi, minori stranieri non accompagnati presenti, hanno condiviso con il pubblico la loro esperienza, raccontato la loro vita attuale all’interno e all’esterno della comunità, i percorsi di formazione che hanno intrapreso o che intraprenderanno e i loro desideri e aspettative per il futuro.

Nella seconda parte, l’Avv. Verdini è intervenuta, illustrando in modo dettagliato la figura del tutore volontario, privato cittadino disponibile ad esercitare la rappresentanza legale di un minorenne straniero arrivato in Italia senza adulti di riferimento, per il quale si applicano le norme della legge 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” e successive integrazioni e modifiche, ed ha presentato il percorso che porta a ricoprire questo ruolo, spiegando in modo preciso come i tutori volontari possano fare la differenza nelle vite di questi ragazzi. La stessa Verdini, nel corso della sua esperienza come tutrice, ha potuto, in questa veste, permettere un tempestivo intervento chirurgico ad un minore affetto da una grave patologia.

Le persone del pubblico hanno ascoltato con costante interesse quanto condiviso dalle relatrici e dai due ragazzi della comunità. L’incontro si è concluso presentando i prossimi due appuntamenti dedicati alla figura del tutore volontario per minori stranieri non accompagnati che si terranno a Luino il 7 novembre, presso la Biblioteca Comunale e a Varese, l’8 novembre presso la Sala Matrimoni di Palazzo Estense.