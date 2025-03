Terminata la torretta del canottaggio a Gavirate: pronta per le gare del primo weekend di aprile

Maestranze all’opera attorno alla nuova torretta del canottaggio sul lungolago di Gavirate. Si procede con le rifiniture: si stanno sigillando le vetrate.

Galleria fotografica La nuova torre del canottaggio a Gavirate 4 di 8

« Entro lunedì 31 marzo sarà completata – afferma il vicesindaco Roberto Zocchi soddisfatto di poter confermare quanto annunciato in consiglio comunale – la torretta verrà inaugurata ufficialmente venerdì 4 aprile il giorno prima che sarà utilizzata per le gare in programma nel weekend».

A quasi due anni dall’abbattimento della vecchia infrastruttura, non più a norma, il cantiere sul lago si chiuderà.

« È un’opera curata nei particolari e che diventerà iconica – afferma Zocchi – tanto che si potrà pensare di utilizzarla anche in contesti differenti, proprio per la caratterizzazione che fornisce al paesaggio».

L’iter non è stato proprio facile, non tutto è andato liscio e, come a volte capita negli appalti pubblici, le difficoltà in itinere hanno portato a decisioni e modifiche che hanno rallentato il cantiere: « Come ho spiegato in consiglio – ricorda il vicesindaco – c’è stata una variazione nel progetto che ci ha permesso di fare alcuni cambiamenti tra cui l’affidamento diretto dei lavori a un’azienda locale, perchè l’impegno di spesa era inferiore. La ditta precedente è stata liquidata e così i progressi sono stati costanti, fino ad arrivare a questo punto. Ricordo, però, che il Comune di Gavirate, pur essendo cofinanziatore, non aveva ruolo direttivo o gestionale che sono in capo all’Autorità di bacino. La collaborazione tra tutte le parti, però, ha permesso di accelerare e di recuperare i tempi morti del passato».

Alla nuova torretta si accederà da un cancelletto che renderà la zona più sicura, mentre sono già stati disposti gli allacci elettrici per portare luce ma anche l’impianto di condizionamento neii due piani di osservazione.

Venerdì 4 aprile l’inaugurazione sarà, dunque, una festa speciale, per restituire alla comunità questa parte di sponda.