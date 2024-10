Aggredisce gli agenti in centro a Varese col coltello, arrestata

Un coltello in mano, fuori da un negozio del centro: i passanti – i fatti risalgono alla mattinata di lunedì 30 settembre – chiamano il 112 e le Volanti si trovano di fronte ad una 32enne nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici di resistenza, contesto di dipendenze e comportamenti oltre la legge.

La donna, in cura al Sert, era fuori di sé: gli agenti appena giunti sul posto – in via Vittorio Veneto – sono stati spintonati, aggrediti anche verbalmente. Poi la 32enne ha proseguito con la resistenza a pubblico ufficiale anche una volta caricata in auto alla volta della questura; calci e pugni anche contro il divisorio in plexiglass dell’auto di servizio.

Al termine dell’udienza, il giudice Andrea Crema ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari per l’imputata; il processo con rito direttissimo proseguirà a novembre.