Al canile-gattile di Gallarate c’è la festa di Pensiero Meticcio

Torna a Gallarate la festa di Pensiero Meticcio per il canile-gattile cittadino: l‘appuntamento è per domenica 20 ottobre, dalle 15, in via degli Aceri 15.

Ci saranno musica, truccabimbi, gadget di Pensiero Meticcio, tanto da mangiare e tanto da bere: vin brulè (da Cantine Di Verona), bibite, birra (da VitaGroup), popconr, torte salate e dolci, biscotti e focacce. “E, se riusciremo a trovare le castagne, faremo anche le caldarroste!”

Tutto il ricavato della festa, come sempre, “servirà a garantire una vita dignitosa ai cani e gatti che vivono in struttura”.

Per info: eventi@pensierometiccio.com

In caso di maltempo l’evento verrà posticipato a domenica 27 ottobre.