Allerta meteo arancione dalla serata di giovedì e per la giornata di venerdì su tutto il Varesotto

Scatta l’allerta da parte della Protezione civile di Regione Lombardia per la perturbazione che interesserà il Varesotto e la zona dei laghi a partire dalla serata.

Dalle 21 di questa sera è prevista l’allerta arancione per rischio idrogeologico e gialla per quello idraulico con una soglia di attenzione per tutta la notte e la giornata di domani che richiede, ai sistemi locali di protezione civile, di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi.

Le precipitazioni saranno più insistenti sui settori occidentali della regione ed in particolare su Prealpi ed Appennino da moderate a localmente forti, persistenti anche sulla pianura centro occidentale. Dalle ore tardo pomeridiane si segnalano possibili rinforzi di vento da Est sulla parte di pianura orientale, con raffiche fino a 50 km/h.

I fenomeni più intensi e diffusi avranno luogo nella prima parte della giornata di domani 18/10, sia nella notte che nel corso della mattinata, con possibili fenomeni di rovescio o locale temporale, sebbene con probabilità molto bassa di temporali di forte intensità.

Dal pomeriggio progressiva attenuazione delle piogge sulla fascia di pianura e a tendere anche sui settori alpini e prealpini, sebbene dei fenomeni convettivi sparsi potranno attivarsi in serata sia in pianura che in montagna.

Il Centro Funzionale rivaluterà i nuovi scenari previsionali nel corso della mattinata di domani per l’aggiornamento dei codici colore di allerta validi per la seconda parte della giornata.