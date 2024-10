Annunciata dalla statua di Bacco, arriva a Gallarate la Festa dell’uva

A Gallarate sabato 5 ottobre sbarca in zona pedonale la prima edizione della Festa dell’Uva, un evento autunnale che mira a celebrare la tradizione vinicola e coinvolgere tutti in un’atmosfera festosa e conviviale.

Ad annunciare l’evento c’è oggi in piazza Libertà una grande testa ispirata al dio Bacco. L’assessora ai servizi ai cittadini Stefania Picchetti ha avuto l’idea e ha curato la realiuzzazione: «Una festa nuova, d’autunno», che «si aprirà (ore 10) con un momento didattico dedicato alla pigiatura dell’uva e proseguirà con l’intrattenimento offerto dal percorso enogastronomico che si snoderà lungo Corso Italia, con tante aziende coinvolte», dalle 11.

Tra i momenti più attesi, ha evidenziato la sfilata dei carri allegorici, che partirà alle 14 da Palazzo Broletto, risalirà fino alla piazza, poi tornerà verso Piazza San Lorenzo e infine – dopo un terzo passaggio – concluderà il suo itinerario in Piazza Libertà. «La giornata culminerà la sera con una serata danzante con il country», ha aggiunto.L’assessore Claudia Mazzetti ha annunciato anche la partecipazione dell’Apemaga, novità del museo Maga, che arricchirà l’offerta della festa.

Rocco Longobardi, assessore al commercio, ha espresso la sua soddisfazione per il coinvolgimento delle attività locali, a cui ha lvorato: «L’iniziativa coinvolge tutte le enoteche e anche l’ortofrutta: è importante che partecipino tutte le attività gallaratesi in un giorno centrale per il commercio cittadino». Molte attività hanno deciso di aderire all’evento, rendendolo ancora più significativo per la città.

Infine, il sindaco Andrea Cassani ha ricordato come, in passato, ci fossero iniziative legate alla vendemmia, ma ha sottolineato che questa Festa dell’Uva è un evento nuovo e pensato per coinvolgere tutti i cittadini. «È la prima edizione, ci auguriamo che ci sia una partecipazione ampia dei cittadini», ha commentato.

Appuntamento dunque sabato, ci sarà da divertirsi (e bevete responsabilmente).