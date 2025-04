Chiusure programmate sulla A8 Milano-Varese per lavori di manutenzione

Autostrade per l’Italia comunica una serie di chiusure notturne sulla A8 Milano-Varese, necessarie per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, nonché per l’ammodernamento della segnaletica verticale. Di seguito, il dettaglio delle chiusure e le alternative consigliate:​

Svincolo di Gallarate

Entrata verso Milano: chiusa dalle ore 21:00 di martedì 8 aprile alle ore 5:00 di mercoledì 9 aprile.​

Uscita per chi proviene da Milano: chiusa nelle notti di mercoledì 9 e giovedì 10 aprile, dalle ore 21:00 alle ore 5:00.​

Entrata verso Milano: chiusa dalle ore 21:00 di venerdì 11 aprile alle ore 5:00 di sabato 12 aprile.​

Alternative consigliate: utilizzare gli svincoli di Busto Arsizio (km 24+500), Cavaria (km 33+900) o, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, la stazione di Besnate (km 4+000).​

Svincolo di Legnano

Entrata verso Varese: chiusa dalle ore 21:00 di martedì 8 aprile alle ore 5:00 di mercoledì 9 aprile, per lavori di potenziamento e ammodernamento della segnaletica verticale.​

Alternativa consigliata: entrare allo svincolo di Castellanza.​



Ramo di Immissione sulla SC5 Strada Varese-Gazzada verso Buguggiate

Chiusura: nelle notti di martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 aprile, dalle ore 21:00 alle ore 5:00, per lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale.​

Alternativa consigliata: uscire allo svincolo di Gazzada, proseguire sulla A60 verso Varese, uscire allo svincolo SP57 Gazzada/Morazzone, alla quarta uscita della rotatoria rientrare in A60 e percorrere poi la SP1 in direzione di Buguggiate.