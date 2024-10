Anziano travolto a Busto Arsizio in sella alla bici: è gravissimo

L’ambulanza era uscita a metà mattina in codice giallo, ma il colore gravità è cambiato rapidamente non appena in sanitari si sono accorti delle condizioni dell’83enne, difatti finito in codice rosso al pronto soccorso di Legnano per un incidente stradale.

L’anziano era in sella alla sua bici in via Contardo Ferrini di Busto Arsizio, zona Sacconago, quando un’auto lo ha travolto lasciandolo dolorante per strada.

L’uomo nell’incidente si è ferito alla testa e presentava traumi al volo, alla schiena, a braccia e gambe.

Il quadro clinico è particolarmente grave, tanto da costringere i sanitari al trasporto urgente al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.

Sul posto oltre al 118 anche la Polizia locale che ha rilevato il sinistro.