Arrestato un 24enne a Sesto Calende: era “su di giri” in stazione e a casa aveva Ketamina, hashish e soldi

Arrestato dai carabinieri un 24enne che si trovava in compagnia di altri due ragazzi in una strada sita nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Sesto Calende, una zona sensibile e oggetto di particolare attenzione da parte dei carabinieri di Sesto.

I militari, in servizio di pattuglia, hanno notato subito l’atteggiamento dei tre ed in particolare il loro comportamento, che lasciava presupporre che avessero appena assunto sostanze stupefacenti. I Carabinieri li hanno subito fermati e controllati. Uno di loro, un 24enne italiano, è stato trovato in possesso di una dose di ketamina e una di hashish, circostanza questa che ha confermato i sospetti nutriti dai militari.

La successiva perquisizione presso l’abitazione ha fugato ogni dubbio. In casa i Carabinieri hanno trovato più di 70 grammi di ketamina, un panetto di hashish, due dosi di hashish, due bilancini, materiale per il confezionamento ed un discreto gruzzolo di contanti (quasi 450 euro) provento dell’attività di spaccio.

Il 24enne, già noto agli operanti, è stato arrestato. Dovrà rispondere per detenzione di stupefacenti di fini di spaccio nell’udienza per direttissima che si celebrerà davanti al Tribunale di Busto Arsizio.