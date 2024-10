Bernocchi e Tre Valli Varesine, le modifiche alla viabilità a Castellanza

Lunedì 7 ottobre e martedì 8 ottobre, in occasione del passaggio delle gare ciclistiche Bernocchi e Tre Valli Varesini, il Comune di Castellanza ha chiuso al traffico alcune strade. Di seguito le modifiche alla viabilità:

LUNEDI’ 7 OTTOBRE

“105° edizione COPPA BERNOCCHI”

CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE

– Via Saronno (Saronnese) da Via Milano:

dalle ore 11,30

dalle 15,00

– Via Nizzolina da Viale Italia:

dalle ore 12,00

dalle 15,00

MARTEDI’ 8 OTTOBRE

“103° edizione TRE VALLI VARESINE”

“4° edizione TRE VALLI VARESINE – WOMEN’S RACE”

CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE

– Buon Gesù e Via della Padella:

dalle ore 8,00

dalle ore 11,15

Sarà consentito il transito da Busto Arsizio verso Castellanza mentre le correnti di traffico da Castellanza verso Busto Arsizio

verranno deviate verso via Don Minzoni.