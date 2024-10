Cine Underground festival al circolo Gagarin tra horror, sci-fi e weird

Dal 17 al 20 ottobre 2024, con ingresso gratuito riservato soci Arci, il circolo Gagarin ospita la sesta edizione di Cine Underground.

Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano. Tanti ospiti italiani e internazionali da UK e USA! E poi banchetti e stand con merch, film e libri portati dai nostri ospiti e da realtà artistiche underground!

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE

20:00 – Prefestival

Una selezione di cortometraggi folli per entrare nello spirito del festival!

21:30 – Proiezione: Jesus Christ Vampire Hunter (Lee Demarbre CANADA 2001)

Gesù è tornato! E combatte i vampiri! Prima proiezione pubblica di un super cult underground in versione restaurata… da noi di Cine Underground! Una collaborazione col regista Lee Demarbre che portiamo avanti da quasi un anno e che finalmente verrà svelata in questa prima giornata di festival!

VENERDÌ 18 OTTOBRE

18:00 Aperitivo

19:00 B-MOVIE TRIVIA

Mettete alla prova la vostra conoscenza dei film cult/horror/sci-fi/trash con questo quiz a premi! Si vincono consumazioni, film brutti e gloria eterna.

20:00 Proiezione: Unstern (Daniel Bauer GERMANIA 2023)

Un inquietante incontro con una strana creatura umanoide nella foresta strappa brutalmente un giovane solitario dalla sua monotona vita quotidiana. Inizia un viaggio che lo spinge oltre i limiti della sua resistenza mentale e fisica.

22:00 Proiezione: Curse of the Weredeer (Ben Johnson USA 2023)

Nelle periferie di TROMAVILLE lo sfortunato cacciatore Randy viene morso da una bestia mitologica e si trasforma in un CERVO MANNARO! Tipo un lupo mannaro, ma in questo caso un cervo!

00:00 AFTERPARTY

SABATO 19 OTTOBRE

16:00 TALK: SFX Gli effetti speciali pratici nel cinema indie

17:15 Proiezione: Feralia (Davide Cancila ITALIA 2024)

Dopo aver ritrovato un antico medaglione, prima Lori e poi il suo compagno Sergio scompaiono in circostanze misteriose. Sarà il loro amico Diego, a gettare luce sulla vicenda aiutato da due ricercatori scoprendo un nesso con l’antica ricorrenza dei Feralia.

20:15 Proiezione: Livescreamers (Michelle Iannantuono USA 2023)

Un gruppo di famosi streamers si trova catapultato in un incubo mentre provano per la prima volta un videogioco che si rivela mortale. Per sopravvivere dovranno giocare di squadra, ma gli scheletri nell’armadio che si portano dietro potrebbero segnare il loro destino.

22:15 Proiezione: Pervirella Deluxe (Alex Chandon UK 1997/2023)

Pervirella ha un segreto: dentro di lei si nasconde un pericolosissimo demone del sesso. Il demone è tenuto a freno solo da un amuleto mistico che ha la pessima abitudine di sfilarsi nei momenti meno opportuni. Come se non bastasse la malvagia Regina Vittoria la manda in missione per rubare l’Elisir della Vita Eterna nelle giungle dell’Amazzonia. Questo film steampunk/erotico del 1997 è stato restaurato e rieditato nel 2023 e ora potrete ammirarlo in tutta la sua maestosità!

00:00 AFTERPARTY

DOMENICA 20 OTTOBRE

15:00 TALK: Distribuire i film indipendenti nel 2024

16:30 Proiezione: The Wheel of Heaven (Joe Badon USA 2023)

Una donna invischiata in relazioni predatorie viene catapultata in surreali realtà alternative dopo aver scoperto un libro-game mistico in un negozio dell’usato.

19:00 Proiezione: Pater Noster & the Mission of Light (Christopher Bickel USA 2024

Max trova una copia di un rarissimo album in un negozio dell’usato, che la conduce alla comune degli anni ’70 che ha pubblicato il disco. L’incontro con i membri ormai anziani della setta si traduce in un’esperienza surreale, straziante e macabra per Max e i suoi amici.

21:30 AWARD CEREMONY

22:00 AFTERPARTY