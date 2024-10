Concerto di inaugurazione del nuovo organo della chiesa di Orago

Domenica 3 novembre alle 20.45 nella chiesa di San Giovanni Battista a Orago è in programma un

concerto di inaugurazione del nuovo organo

donato dall’Amministrazione Comunale di Jerago con Orago.

All’organo, il celebre compositore oraghese, Silvano Scaltritti.

Parte prima

L’organo come strumento solista

Liberum Organum di Silvano Scaltritti

Ricordi di Silvano Scaltritti

Parte seconda

L’organo come strumento accompagnatore

You raise me up di J. Groban

Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone

Agnus Dei di G. Bizet

Sonata in La minore di B. Marcello

Panis Angelicus di C. Franck

con la partecipazione di

Soprano: Stefania Bardelli

Violino: Carlotta Baffari

Baritono: Antonio Pugliano

Eufonio: Marco Ferrario

Organo: Prof. Silvano Scaltritti