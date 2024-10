Dal primo novembre negli ospedali lombardi al via le immunizzazioni contro il virus sinciziale ai nuovi nati

Da domani, 1 novembre, in tutte le neonatologie degli ospedali lombardi partirà la campagna di prevenzione contro il virus sinciziale. Si tratta della copertura contro il virus respiratorio che negli ultimi anni ha creato molti problemi ai reparti pediatrici e di terapia intensiva per le infezioni acute soprattutto nella fascia dei nenonati e nei piccoli fino ai 2 anni.

Ricordiamo che l’infezione si trasmette per via aerea ed è tipica dei mesi invernali. Clinicamente, il virus può provocare una sintomatologia che va dal banale raffreddore fino a una infezione grave delle piccole vie aeree (Bronchiolite) con conseguente alta probabilità di ricovero ospedaliero e, in qualche caso, anche di terapia intensiva.

Nel 2023, in Italia, si sono registrati 15mila ricoveri per bronchiolite distribuiti fra i reparti di pediatria e le terapie intensive neonatali rappresentando nel periodo epidemico una sfida assistenziale e organizzativa.

È prevista l’inoculazione dell’anticorpo monoclonale anti-VRS che ha dimostrato di poter ridurre le ospedalizzazioni fino al 90 per cento.

Ricordiamo, invece, che per tutti i bambini nati nel 2024 è possibile rivolgendosi al proprio pediatra di libera scelta se aderisce alla campagna di prevenzione, in alternativa, ci si può rivolgere ai centri vaccinali delle diverse aziende ospedaliere.

Da domani, quindi, ai neonati degli ospedali dell’Asst Sette Laghi ( Del Ponte di Varese, Pia Luvini a Cittiglio e Galmarini di Tradate) e a quelli nati nei presidi della Valle Olona ( Busto Arsizio e Gallarate) verrà somministrato il vaccino prima di venir dimessi.