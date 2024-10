Divieto di vendita dei biglietti ai residenti di Bologna per Varese-Virtus Segafredo

In vista dell’attesa sfida tra Openjobmetis Varese e Virtus Segafredo Bologna, in programma domenica 10 novembre 2024 alle 19 presso la Itelyum Arena, Pallacanestro Varese ha comunicato una misura straordinaria adottata dalle autorità competenti per motivi di ordine pubblico. È stato infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bologna.

La decisione mira a garantire la sicurezza e il corretto svolgimento dell’evento sportivo, considerata la rilevanza e il potenziale afflusso di tifosi. Di conseguenza, non sarà quindi possibile acquistare i biglietti online.

Pallacanestro Varese invita i tifosi e gli appassionati a consultare il sito ufficiale per ulteriori dettagli e informazioni aggiornate.