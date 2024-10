Eccellenza: l’Fbc Saronno perde e cambia mister. Solbiatese prima da sola

Dopo la sesta giornata del Girone A di Eccellenza è la Solbiatese la regina del campionato. I nerazzurri vincono 4-0 contro il Robbio (doppietta di Martenez, poi Silla e Giamberini) e salgono in solitaria a quota 16 punti. Dietro perdono terreno il Mariano, che pareggia 1-1 contro il Legnano, e L’Ardor Lazzate che invece cade in casa 3-1 sotto i colpi della Vergiatese che si prende la posta piena grazie Ballgjini, Giuricich e Caricati.

È stata fatale invece in casa Fbc Saronno la sconfitta 1-0 di Casteggio per mister Marco Varaldi, sollevato dall’incarico dopo la terza sconfitta di fila. Possibile l’arrivo al “Colombo-Gianetti” di Fiorenzo Roncari. Emozionante 2-2 tra Sestese e Caronnese: due volte in vantaggio i rossoblù con Colombo, i ragazzi di mister Gennari trovano il pareggio prima con Rossi e poi con Russo.

Tre punti importanti anche per l’Ispra che sfrutta al meglio la rete di Tobia De Bernardi per superare 1-0 il Cinisello.

Sugli altri campi termina senza reti la sfida tra Pavia e Rhodense mentre il Meda passa con un netto 4-0 a Seveso, casa della Base 96. Pareggiano 1-1 Lentatese e Sedriano.