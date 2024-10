Filippo Graziani celebra gli 80 anni di Ivan con un nuovo tour

Dopo il grande successo dell’album “Ivan Graziani – Per gli amici”, pubblicato lo scorso 26 gennaio con la storica etichetta Numero 1/Sony, e il tour omonimo che ha raccolto oltre 50 date per lo più sold out, FILIPPO GRAZIANI è pronto a tornare sul palco con un nuovo tour straordinario in poche date esclusive: “OTTANTA. Buon compleanno Ivan” una vera e propria festa di compleanno itinerante ricca di sorprese per celebrare quello che sarebbe stato l’80° compleanno di Ivan Graziani.Con oltre 10 anni dedicati a diffondere l’eredità musicale del padre, Filippo ha dimostrato di essere un performer carismatico e creativo non limitandosi a interpretare i brani di Ivan, ma rinnovandoli con il suo stile, creando nuovi arrangiamenti che non intaccano l’essenza originaria dei brani di Ivan ma li impreziosiscono, creando un ponte tra generazioni. (foto sopra Ricky Modena)

In questo tour eccezionale, Filippo si spingerà più in là guidando il pubblico attraverso i successi più celebri di Ivan, ma proponendo anche una selezione di brani a lui particolarmente cari, offrendo uno sguardo intimo sul lato più personale e nascosto del cantautore. Inoltre, come ogni festa di compleanno che si rispetti, non mancheranno le sorprese, che saranno annunciate in questi mesi.

A partire da marzo 2025, in poche date selezionate, con la sua atmosfera di festa, “OTTANTA. Buon compleanno Ivan” sarà una celebrazione unica e irripetibile, un’occasione per immergersi nelle storie senza tempo di Ivan Graziani e riscoprire il suo impatto culturale attraverso lo sguardo creativo di Filippo.

Date e ulteriori dettagli verranno rilasciati nei prossimi mesi.

Il tour è organizzato da IMARTS (International Music and Arts).