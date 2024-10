Giornata nazionale per le vittime del lavoro, Astuti: “Non si sta facendo abbastanza”

“Non si sta facendo abbastanza”. Il presidente della Commissione regionale d’inchiesta sulla salute nei luoghi di lavoro, Samuele Astuti, commenta così i nuovi dati resi noti dall’Inail che segnalano 680 incidenti mortali in Italia nei primi otto mesi dell’anno, il 3,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. In Lombardia i dati sono ancora più allarmanti, nei primi sette mesi del 2024 i morti sul lavoro sono stati 102.

“E’ un tragedia- commenta Astuti- che sembra non avere fine, per cui non si sta facendo abbastanza. Sono stati sì avviati interventi volti a tutelare i lavoratori, a partire dalla formazione, ma per vederne i risultati occorrerà tempo. Non ci si può arrendere. Bisogna fare di più. Mettere in campo azioni realmente efficaci e non solo di facciata. La Commissione regionale d’inchiesta sta lavorando per questo. Stiamo raccogliendo proposte dei diversi soggetti coinvolti per arrivare a formulare una risoluzione”