Grande partecipazione alla serata sui diritti dei consumatori a Brebbia

Il 15 ottobre 2024 si è tenuta a Brebbia una serata di sensibilizzazione sui diritti dei consumatori, promossa dal Comune in collaborazione con l’associazione di consumatori Assoconfam. L’obiettivo dell’incontro era informare i cittadini sui loro diritti e sulle modalità per tutelarli, offrendo spunti concreti per riconoscere e combattere frodi e pubblicità ingannevoli.

Gli esperti dell’Assoconfam, l’avvocato Camilla Paruccini e Claudio Ferretti, hanno condiviso preziose informazioni e risposto alle domande del pubblico, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e coinvolgente. Anche il Comandante dei vigili, Cesare Croci, ha partecipato attivamente, dimostrando il suo supporto alle tematiche affrontate.

La partecipazione dei cittadini è stata significativa, con molti che hanno preso parte al dibattito, ponendo domande e raccontando esperienze personali. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, in particolare agli assessori Luongo e Agostini, e ai consiglieri Bertoldi, Bardelli e Porrini, presenti alla serata.

L’evento ha rappresentato un importante passo avanti nella diffusione della consapevolezza sui diritti dei consumatori, contribuendo a rafforzare la comunità.