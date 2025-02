Furti in abitazione in tutto il Nord, colpite anche Varese e Sesto Calende, 6 in manette

Auto a noleggio, i sopralluoghi sul posto e le attività di controllo delle vittime. Poi entravano in azione con leverini e ferri da scasso per svaligiare gli appartamenti. Una vera e propria batteria che aveva preso di mira anche la provincia di Varese con colpi andati a segno il primo febbraio a Brebbia e Sesto Calende, e il 4.02 a Malnate, Arcisate, e Varese.

IL FERMO

Così la polizia di Stato di Como, coordinata dalla Procura della Repubblica lariana a conclusione di un’attività investigativa ha eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto a carico di 6 soggetti di origine sudamericana irregolari sul territorio dello stato, gravemente indiziati di aver commesso, nel mese di gennaio e febbraio, dieci tra furti e tentati furti in abitazione a Como, Cantù e in diverse province della Lombardia e del Piemonte. Nello specifico, le attività investigative della Squadra Mobile, originate dagli accertamenti svolti in merito a un furto consumato a Como lo scorso gennaio, hanno permesso di accertare l’esistenza di un “sodalizio criminale“ strutturato, stabile e attivo da diversi mesi che, partendo da un’abitazione sita a Monza, commetteva e tentava quotidianamente numerosi furti in abitazione.

LE TECNICHE

Le investigazioni hanno inoltre permesso di accertare un consolidato modus operandi posto in essere dai membri dell’associazione. I sospettati erano soliti muoversi, in tre o in quattro per volta, su autovetture a noleggio, cambiate con cadenza settimanale per eludere le investigazioni nei loro confronti, effettuando diversi passaggi nei pressi delle abitazioni precedentemente individuate, per la maggior parte ville o case singole.

LA RAZZIA

Una volta deciso l’obiettivo due o tre indagati scendevano dal veicolo e, dopo essersi accertati dell’assenza dei proprietari suonando il campanello, forzavano porte o finestre per introdursi nelle abitazioni da dove asportavano oggetti preziosi, denaro, vestiti di marca e profumi. Nel frattempo l’uomo alla guida rimaneva a bordo dell’autovettura, a disposizione per eventuali fughe e fungendo da osservatore.

COLPI A VUOTO GRAZIE AI CANI

Numerosi inoltre sono poi risultati essere tentativi non portati a compimento dalla banda in quanto disturbati dalla presenza di cani da guardia, vicini di casa delle vittime e di sistemi di allarme. Cinque indagati sono stati fermati durante la mattinata di lunedì 10 febbraio all’interno di un appartamento di via Lazio a Monza, mentre un sesto soggetto è stato rintracciato presso il “Serravalle Designer Outlet” di Serravalle Scrivia (Al). Al termine dell’attività i fermati sono stati condotti presso le Case circondariali di Monza e Alessandria dove rimarranno a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della conferma in sede processuale delle evidenze investigative raccolte.

(nella foto, l’immagine del blitz condotto con auto in borghese)