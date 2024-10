Halloween è più buono con i biscottini dell’associazione “Quelli che con Luca onlus” di Uboldo

Anche quest’anno Halloween sarà l’occasione per dare una mano all’associazione “Quelli che con Luca”, la onlus di Uboldo che sostiene con innumerevoli iniziative la ricerca per lo studio e la cura delle leucemie infantili.

Da alcuni giorni a CasaquellicheconLUCA sono arrivati i biscottini di Halloween, deliziose frolle a forma di pipistrelli, zucche o fantasmini, ideali da sgranocchiare in queste prime giornate autunnali o da regalare nella notte di “dolcetto o scherzetto”,

Si possono trovare nella sede dell’associazione (a Uboldo in via IV Novembre 125) il lunedì dalle 18.30 alle 22.30, ma si possono anche ordinare telefonando o inviando un messaggio Whatsapp al numero 346 8558663 o scrivendo una mail a info@quellicheconluca.org

Se non riuscite a passare in sede l’associazione li spedisce a casa vostra (in tutta Italia).