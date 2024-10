Incendio nella notte, palazzo evacuato in via Carlo Noè a Gallarate

Diversi mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco stanno intervenendo a Gallarate per un incendio in uno stabile in via Carlo Noè, la strada di circonvallazione sotto la collina del quartiere Ronchi.

L’allarme è scattato poco dopo mezzanotte e mezza, il comando vigili del fuoco ha inviato subito in posto la dotazione standard per incendi (autopompe, autoscala e autobotte per rifornimento d’acqua).

Nello stabile si trovavano diverse persone, per questo la centrale Areu 118 ha inviato in posto anche diversi mezzi di soccorso sanitario, vale a dire tre ambulanze, automedica da Varese e autoinfermieristica.

”L’incendio è scoppiato al quarto piano, siamo usciti tutti, racconta uno degli abitanti che hanno evacuato lo stabile. Molti si sono radunati sotto la pensilina di un vicino distributore di benzina, assistiti dalla Croce Rossa e con coperte termiche.

All’1 di notte non erano più visibili fiamme dallo stabile, anche se i vigili del fuoco sono ancora al lavoro.

Articolo aggiornato alle ore 01.15 di martedì 8 ottobre 2024