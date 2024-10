Incidente all’incrocio di via Aleardi a Gallarate: due donne ferite

Nuovo incidente stradale questa mattina, giovedì 31 ottobre, in via Aleardi a Gallarate, un incrocio già noto per numerosi scontri tra veicoli.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7:45, ed ha ha coinvolto due donne, di 41 e 52 anni. Fortunatamente entrambe non hanno riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Gallarate, per i rilievi di rito e per regolare il traffico, e i sanitari con un’ambulanza.

Lo scontro è stato originato da una mancata precedenza, l’urto è stato violento e ha danneggiato in maniera pesante i due veicoli; danni minori anche a un terzo veicolo urtato “di rimbalzo”.

L’incidente ha creato disagi al traffico del quartiere di Madonna in Campagna e si sono create code sulla “tangenzialina”, tra via Puglia e la Mornera.

Anche se le condizioni delle persone coinvolte non destano preoccupazioni, va evidenziato come l’incrocio di via Aleardi è noto per la sua pericolosità, spesso teatro di incidenti quasi sempre per mancata precedenza ed eccesso di velocità.