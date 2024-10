Incidente nel Canavese, morto Marco Ghiroldi, operaio di Samarate

Marco Ghiroldi, operaio 37enne di Samarate, è morto in un incidente stradale avvenuto nel Canavese, in provincia di Torino. L’uomo era in trasferta per conto di una ditta bergamasca, per cui lavorava.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21 di martedì sulla provinciale 13 che collega Busano con Front Canavese, uno dei paesi collinari della zona.

Secondo la prima ricostruzione il 37enne ha perso il controllo dell’auto su un tratto rettilineo, il veicolo è uscito di strada ed è caduto nella riva laterale, scontrandosi con un ponticello di cemento, come si vede nell’immagine (dalla testata Quotidiano del Canavese, qui il servizio completo).

L’uomo è morto sul colpo, il decesso è stato constatato sul posto dal medico del 118. Il corpo è stato poi estratto dai vigili del fuoco di Rivaroll Canavese, la cittadina più vicina.