Incontro a Varese: “Il giornalismo nel mondo che cambia” con Silvestro Pascarella

Il 23 ottobre 2024, presso la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese, si terrà un incontro dal titolo “Il giornalismo nel mondo che cambia”, condotto da Silvestro Pascarella, direttore del quotidiano La Prealpina. L’appuntamento, parte del ciclo “La formazione delle idee”, offrirà un’occasione per riflettere su come evolve la comunicazione e sulle sfide che il giornalismo moderno deve affrontare in un contesto in continua trasformazione.

L’evento, che avrà inizio alle ore 17:45, è aperto al pubblico e sarà un’opportunità per studenti, professionisti e cittadini interessati a discutere delle problematiche e delle prospettive del mondo dell’informazione. Pascarella guiderà il dibattito con l’obiettivo di favorire un dialogo costruttivo su come i mezzi di comunicazione si stanno adattando alle nuove tecnologie e ai cambiamenti sociali.

L’incontro si terrà in via Romagnosi 9, a Varese, e sarà un momento di confronto tra i relatori e il pubblico, con la possibilità di approfondire temi di grande attualità nel panorama giornalistico. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 340 40 48 897.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito degli incontri culturali promossi da Chiara Del Nero, Guido Martinoli, Marina Guidotti, Renzo Talamona e il pubblico, con l’intento di fortificare la formazione e la riflessione sulle sfide odierne.