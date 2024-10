Insulti alle forze dell’ordine du Facebook, Lampi Blu: “Soddisfatti per la denuncia”

Nei giorni scorsi, la Questura di Varese ha formalmente denunciato un uomo di 67 anni, residente in provincia, con l’accusa di istigazione a delinquere e vilipendio. L’uomo, secondo quanto riportato, avrebbe ripetutamente utilizzato i social network per insultare agenti delle forze dell’ordine, impegnati per oltre due mesi nella gestione della sicurezza pubblica in una zona di Gallarate. Quest’area era stata al centro dell’attenzione mediatica a causa di polemiche e momenti di tensione.

La risposta di Lampi Blu

L’associazione Lampi Blu, che vuole presentarsi come un punto di dialogo e confronto tra i cittadini e le forze dell’ordine, ha espresso soddisfazione per l’intervento della Questura. In una nota firmata dal presidente Paolo Macchi, l’associazione ha sottolineato l’importanza della decisione istituzionale di non ignorare le offese, spesso diffuse senza considerare le possibili conseguenze legali.

“L’iniziativa della Questura,” si legge nel comunicato, “crea un precedente significativo che richiama alla responsabilità delle proprie parole, anche sui social.” L’associazione ha messo in evidenza come, negli ultimi tempi, i social network siano diventati uno spazio in cui le offese e gli insulti circolano senza un reale controllo, alimentando un senso di impunità.

Vicinanza alle forze dell’ordine

Oltre alla componente legale, Lampi Blu ha ribadito la propria vicinanza agli agenti di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale impegnati a Gallarate durante i mesi più critici, riconoscendo il loro lavoro svolto con “nervi saldi, rispetto e senso dello Stato”.