“Investite sui vostri infermieri”: l’appello del presidente dell’Ordine Filippini a Regione cade nel vuoto

“Beffati e mazziati”. La novità dell’assistente infermiere decisa in Conferenza Stato Regioni non risolve la grave penuria di figure infermieristiche, scombina l’attuale assetto organizzativo e impone al personale tempo di formazione per trasmettere le indicazioni dell’assistenza ai pazienti. « E tutto ciò a iso risorse» lamenta il presidente dell’Ordine degli Infermieri della Provincia di Varese Arelio Filippini che ha scritto una lettera al Presidente della Lombardia Attilio Fontana, all’Assessore Guido Bertolaso e al direttore della direzione Welfare Marco Cozzoli.

È una lettera appello “ con lo scopo di tutelare la salute dei nostri cittadini”. Un appello che è caduto nel vuoto.

“Come già in diverse altre occasioni denunciato, l’ormai riconosciuta carenza di personale infermieristico sta mettendo a dura prova la tenuta del sistema socio sanitario, è necessario ed urgente porre in atto azioni concrete per arginare il fenomeno.

Nelle attuali condizioni gli infermieri, e non solo, stanno garantendo la tenuta del sistema salute, lo facciamo perché crediamo nella nostra professione e nel sistema sanitario nazionale e regionale, e perché in quel letto, in quell’ambulanza, in quella casa, in quell’ambulatorio, in quella sala operatoria c’è qualcuno che ha bisogno della nostra professionalità.

La promozione, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, della figura denominata assistente infermiere ha il dichiarato scopo di “…rispondere in maniera differenziata ai crescenti bisogni di salute della popolazione…” e si precisa inoltre che “…questa figura svolge le proprie attività secondo le indicazioni dell’infermiere”.

Se questa soluzione è stata ipotizzata per garantire assistenza in un momento di carenza di personale e quindi continuare e rispondere ai bisogni di salute, bisogna anche dire che richiederà agli infermieri un ulteriore impegno sia per la relativa formazione, obbligatoriamente effettuata da parte nostra, che per la riorganizzazione di percorsi e processi assistenziali di cui siamo i garanti. Tutto questo ad iso risorse non è accettabile.

Ricordo che le zone di confine come la nostra subiscono l’attrattività della vicina Svizzera che quotidianamente assume i nostri professionisti, ricordo che la famosa indennità di confine prevista nella legge di bilancio non vede alcuna evidenza attuativa, ricordo che la richiesta di de-tassazione non ha visto alcun impegno preso.

Per rendere la nostra indispensabile professione attrattiva per i giovani dobbiamo innanzitutto farla tornare attrattiva per chi già la esercita sul nostro territorio, diversamente non saremo in grado di sostenere il sistema socio sanitario ancora per molto e quindi di garantire la salute ai cittadini. Vi chiediamo di investire sui vostri professionisti perché le risposte ai bisogni sanitari delle persone passano attraverso le nostre mani.

Come sempre a disposizione per confronto e elaborare strategie

Il Presidente OPI Varese Dott. Aurelio Filippini”