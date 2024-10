La Castagnata al parco Alto Milanese: musica ed eventi per una giornata in famiglia

Al parco Alto Milanese domenica 13 ottobre ci sarà la tradizionale Castagnata. Evento di fine autunno organizzato dal Consorzio Parco Altomilanese, in collaborazione con i gruppi Alpini di Castellanza, Busto Arsizio, Legnano e con il Circolone di Legnano, gestore del punto ristoro La Baitina.

Sarà l’appuntamento di chiusura della stagione di attività all’aperto, un momento di festa e incontro per famiglie, bambini, giovani e nonni, che potranno divertirsi con le animazioni e la musica e gustare castagne fumanti offerte dal Consorzio Parco Altomilanese: gli Alpini si occuperanno della cottura e distribuzione delle castagne a sostegno di un progetto sociale, a partire dalle 14.45.

Il programma

Alle 9.45 passeggiata alla scoperta del parco in collaborazione con Aps Star Bene Insieme. Poi alle 14.45 saranno distribuite le castagne e alle 15 ci sarà il saluto dei sindaci dei tre Comuni del consorzio parco. Ci sarà anche spazio per un ricordo dedicato al sindaco Cerini. Non mancheranno spettacoli per bambini e trucca bimbi. In concerto anche Trio Insubres con la sua musica popolare: brani italiani e internazionali interpretati da ottimi musicisti quali Francesco Nodari alle cornamuse, Eugenio Trotta ai flauti, Fazio Armellini alla fisarmonica.