La fiera internazionale delle macchine utensili raddoppiano gli espositori esteri

Da oggi fino, giovedì 10 a sabato 12 ottobre, il quartiere fieristico di Fieramilano Rho ospita la 34.BI-MU, una delle principali fiere internazionali dedicate all’industria delle macchine utensili, robotica, automazione, digital manufacturing e additivi manufacturing .

Alla cerimonia inaugurale della manifestazione sono intervenuti: Roberto Foresti, deputy general manager Fiera Milano, Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico Regione Lombardia, Riccardo Rosa, presidente Ucimu-Sistemi per produrre, Andrea Ragaini, vicedirettore generale Banca Generali, Federico Faggin, fisico e inventore del microprocessore. A moderare e intervistare Simone Spetia di Radio 24.

All’evento biennale, organizzato da Efim (Ente fiere italiane macchine) e promosso da Ucimu- Sistemi per produrre, partecipano oltre 750 aziende espositrici, l’8,5% in più di quelle registrate per l’edizione del 2022. Tra queste ci sono anche diciassette imprese sono della provincia di Varese.

Il 37% delle aziende presenti è di provenienza estera: Germania, Giappone, Taiwan, Svizzera, Usa, Spagna, Francia, Cina, Corea del Sud, Austria, Uk, Turchia, Repubblica Ceca, Danimarca, Polonia, Paesi Bassi, San Marino, Irlanda, Hong Kong, Belgio sono i paesi rappresentati.

Con riferimento agli espositori diretti, il confronto con l’edizione passata è ancora più interessante: essi risultano il 15% in più rispetto al dato del 2022, se si guarda poi ai soli espositori esteri, il numero è raddoppiato.

Le tecnologie in mostra, distribuite su una superficie totale di 65.000 metri quadrati nei quattro padiglioni allestiti per l’evento, 9-11/13-15, rappresentano al meglio l’offerta internazionale di settore.

Una vetrina d’eccellenza, dunque, che nell’edizione 2024 mette al centro di ogni riflessione il tema della sostenibilità. Infatti, 34.BI-MU ha ottenuto la certificazione Icim Iso 20121, che attesta il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale nell’organizzazione dell’evento. Accanto alle macchine e ai sistemi di produzione, vero cuore dell’esposizione, 34.BI-MU propone 8 temi di esposizione: RobotHeart dedicato a robotica, automazione, tecnologie ad esse connesse, sistemi e intelligenza artificiale per tutti i settori manifatturieri; piùAdditive focalizzato su macchine, materiali e software per la produzione con tecnologie additive; BI-MU Digital incentrato su software, tecnologie per la connettività e per la gestione dei dati, cybersecurity e sensoristica; Metrology & Testing che propone strumenti di misura, macchine di prova, visione artificiale, controllo qualità; Power4Machines con soluzioni, sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza; Heat and Surface Treatments che mostra macchine, impianti e trattamenti di superficie e trattamenti termici; The composites, grande novità di questa edizione, i cui protagonisti sono produttori di compositi e macchine per la lavorazione degli stessi, e Consulting & Certification che offre servizi di consulenza per digitalizzazione, cybersecurity, sostenibilità e ambiente, servizi finanziari.

Tra le iniziative più innovative c’è Revamping & Retrofitting, che mostra come le macchine utensili possono essere rigenerate e modernizzate per avere una seconda vita. In parallelo alla fiera, grande attenzione viene data alla formazione e al coinvolgimento delle nuove generazioni. Il progetto Education & Job, introdotto quest’anno, mira a favorire il dialogo tra il mondo scolastico e l’industria, con l’obiettivo di attrarre nuovi talenti verso un settore in continua evoluzione.

Nell’ambito di questo progetto, venerdì 11 ottobre si terrà la finale di Robotgames, un concorso di automazione robotica riservato agli studenti delle scuole superiori, organizzato da Fondazione Ucimu.