Milano ospita la Fiera internazionale di macchine utensili, robotica e automazione

Dal 9 al 12 ottobre, Fieramilano Rho ospiterà una delle manifestazioni più attese del settore industriale: 34.Bi-Mu, la Fiera internazionale di macchine utensili, robotica e automazione. All’evento parteciperanno oltre 750 aziende leader a livello mondiale, di cui 17 provenienti dalla provincia di Varese, che esporranno le ultime innovazioni in termini di tecnologie produttive, automazione industriale e intelligenza artificiale. Le imprese del territorio sono: Affri (Induno Olona), Carnaghi Mario (Olgiate Olona), Ellegelle Machinery (Gerenzano), Ficep (Gazzada Schianno), Galdabini (Cardano al Campo), Gap Laser Systems (Solbiate Olona), Gerardi (Lonate Pozzolo), Gima Technology (Sumirago), Gimaf (Saronno), Isis “C. Facchinetti” (Castellanza), Isis Isaac Newton (Varese), Kabelschlepp Italia (Busto Arsizio), Kipp Italia (Saronno), Rettificatrici Ghiringhelli (Luino), Vimas (Cardano al Campo), Werth Italia (Casorate Sempione), Workmak (Castellanza).

La cerimonia inaugurale si terrà il 9 ottobre alle 10 e 30, con la partecipazione di importanti rappresentanti delle associazioni promotrici, tra cui Efim (Ente Fiere Italiane Macchine), organizzatrice dell’evento, e Ucimu-Sistemi per produrre, promotrice della manifestazione. L’esposizione occuperà 65.000 m² suddivisi in quattro padiglioni, con un’offerta espositiva suddivisa in otto aree tematiche.

Tra queste, particolare rilievo sarà dato ai settori della robotica, intelligenza artificiale e cybersecurity. Altri temi centrali includeranno la consulenza e formazione per il mondo industriale, i trattamenti termici, la trasmissione di potenza e il riciclo dei macchinari. Uno degli appuntamenti di maggior interesse sarà la finale del concorso RobotGames, in programma per la penultima giornata della fiera. Questa competizione rientra nel progetto “Education & Job”, mirato a coinvolgere gli studenti e avvicinarli al mondo dell’industria e dell’automazione.

L’ingresso alla fiera è gratuito, ma sarà necessaria la prenotazione tramite il sito ufficiale dell’evento.