Il mondo del turismo si racconta alla Bit. 1000 espositori per l’edizione 2025

Mancano pochi giorni all’apertura di BIT 2025, in programma a fieramilano – Rho da domenica 9 a martedì 11 febbraio prossimi.

Questa edizione vedrà la partecipazione di oltre 1.000 espositori provenienti da 62 Paesi oltre all’Italia. Un’occasione unica sia per gli operatori, sia per i viaggiatori – questi ultimi potranno accedere nella sola giornata di domenica 9 febbraio – per scoprire le eccellenze del turismo da tutto il mondo. Particolarmente significativa la rappresentanza dall’Italia, con pressoché tutte le Regioni italiane e una presenza diretta di ENIT e il Ministero del Turismo a guidare la promozione del Belpaese. A conferma dell’appeal sempre più globale della manifestazione, accanto a questi arrivano anche gli espositori esteri dai cinque continenti.

Solo per citarne alcuni: Anguilla, Azzorre, Barbados, Cambogia, Cina, Corea del Sud, Georgia, Ibiza, Marocco, Polonia, Sarajevo, Seychelles, Slovenia, Svizzera, Tagikistan e Thailandia tra le destinazioni; i Tour Operator Alpitour, Dimensione Turismo, I Grandi Viaggi e Mamberto; Leonardo Hotels nella ricettività; le aziende del Digital Holafly e Rate Hawk; infine, tra i vettori, Air France, British Airways, Delta, Iberia, KLM, Norwegian Cruise Lines, TAP, Trenitalia o United Airlines.

Il programma Hosted Buyer ospiterà inoltre centinaia di buyer invitati da 49 Paesi di tutto il mondo. Di questi, il 45% proviene dall’Europa, Italia compresa; il 27% dalle Americhe; il 18% da Asia (inclusi Paesi CIS) e Oceania; il 10% da Medio Oriente e Africa. Tra i Paesi più rappresentati Arabia Saudita, Argentina, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Paesi dell’Est Europa, Paesi del Golfo, Spagna, USA.

Oltre alle consolidate aree Leisure, dedicata alle destinazioni italiane ed estere, la Digital Area BeTech, riservata alle tecnologie e la Hospitality Area dedicata ad alberghi e catene, a BIT 2025 spiccano diverse aree focus. Da non perdere, il Villaggio Thermalia by FederTerme, un vero e proprio viaggio multisensoriale in una nuova concezione del benessere come filosofia di vita, mentre oltre l’ASTOI Village metterà in vetrina il turismo organizzato e l’area We Live the BIT metterà in evidenza le iniziative organizzate da Welcome Travel Group nell’ambito della sua partnership con BIT 2025.

Un calendario di appuntamenti senza confronti

A completare gli affondi nel turismo di domani lungo il percorso espositivo, l’entusiasmante palinsesto di oltre 40 incontri in formato talk di Bringing Innovation Into Travel. Da sempre infatti BIT è l’appuntamento che anticipa le tendenze dell’anno. E BIT 2025 approfondirà alcuni dei temi più caldi, come overtourism e sostenibilità, intelligenza artificiale, turismo delle emozioni e nomadismo digitale o il ritorno di un rinnovato luxury. Sono solo alcune delle sfide che il Travel dovrà affrontare nei prossimi anni.

Si spazierà per esempio dal Turismo di lusso: come promuoverlo e venderlo, ai grandi scenari, quali 10 trend che influenzeranno l’offerta alberghiera nei prossimi 10 anni, ma si farà anche aggiornamento professionale con tematiche quali Distribuire e destagionalizzare. L’overtourism si batte così, con un focus su offerte esperienziali diversificate, o Viaggi e mobilità sostenibile: compensare non basta, che parlerà di scelte di trasporto e di alloggio eco-friendly.

Il modo migliore per fare il giro del mondo in soli tre giorni? Visitare BIT 2025: Ottieni subito il tuo biglietto.