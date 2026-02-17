Pattinaggio di velocità: l’Italia trionfa con i suoi tre uomini d’oro

Davide Ghiotto, Matteo Giovannini, Michele Malfatti: tre uomini d’oro. L’Italia conquista la nona medaglia tra quelle più pregiate attingendo di nuovo al pattinaggio su pista lunga: dopo la doppietta di Francesca Lollobrigida (e al bronzo individuale di Riccardo Lorello) è la squadra maschile a dominare la finale della prova a inseguimento. (foto Martegani/Varesenews)

Galleria fotografica Ghiotto, Giovannini e Malfatti: oro Italia nello speed skating 4 di 5

I tre moschettieri azzurri hanno prima fatto segnare il miglior tempo nei quarti di finale (in batteria con gli Stati Uniti), poi si sono sbarazzati della – sempre temibile – Olanda in semifinale con quasi 2″ di vantaggio, infine l’ultimo capolavoro.

Di nuovo contro gli USA che detengono il record mondiale, Ghiotto-Giovannini-Malfatti hanno messo in pista tutti i cavalli dei propri motori nella seconda metà di gara. Un’accelerazione clamorosa che ha permesso di colmare il gap con gli americani (partiti in testa) e di allungare fino a chiudere in 3.39.20 con 4″51 di vantaggio con gli avversari ormai rialzati e demoralizzati.

La vittoria è particolarmente dolce per Davide Ghiotto, il “capitano” di questa squadra che sembrava destinato a una medaglia (preziosa) nella gara individuale dei 10mila di cui detiene il primato mondiale e che, invece, ha “bucato” quell’appuntamento giungendo lontano dai primi. Nella voglia di rivalsa del vicentino e nella qualità dei trentini Giovannini e Malfatti – tutti esperti – l’Italia ha costruito un successo notevole.

Quello del team pursuit è dunque il nono oro azzurro: nel momento in cui è arrivato, il bilancio dell’Italia a Milano Cortina parla di 24 medaglie: alle 9 d’oro si aggiungono le 4 d’argento e le 11 di bronzo. Solo la Norvegia sta facendo meglio: un sogno.