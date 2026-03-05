Dal museo ai reel: a Rho si indaga il nuovo volto della comunicazione dell’arte

L’appuntamento è per venerdì 6 marzo alle 20.45 presso il CentRho. Un talk con esperti del settore per capire come cambia il nostro sguardo nell’era degli algoritmi e dei social

La comunicazione dell’arte sta attraversando una mutazione radicale. Se un tempo il racconto della bellezza passava esclusivamente tra le sale di un museo o tra le pagine dense di un catalogo critico, oggi quella stessa esperienza deve fare i conti con lo schermo verticale di uno smartphone. Il linguaggio visivo si è compresso, accelerato e, talvolta, spettacolarizzato nello spazio di un reel di pochi secondi. È proprio in questa frizione tra profondità e immediatezza che si inserisce il talk dal titolo “Dal museo al reel: come cambia la comunicazione dell’arte”, in programma venerdì 6 marzo 2026, alle ore 20.45, presso gli spazi del CentRho in Piazza San Vittore 24 a Rho.

L’incontro si propone di analizzare come musei, fondazioni, artisti e istituzioni stiano ripensando profondamente il proprio racconto all’interno dell’ecosistema digitale. Non si tratterà solo di una riflessione sugli strumenti tecnologici, ma di una vera indagine sul cambiamento dello sguardo collettivo. Il dibattito toccherà temi cruciali come il ruolo degli algoritmi nella fruizione culturale, la costruzione dell’autorevolezza online e la costante tensione tra la necessità di divulgare e il rischio di un’eccessiva semplificazione. Ci si interrogherà, in ultima analisi, su cosa resti dell’esperienza estetica originale quando viene tradotta in un contenuto social e su quali siano le responsabilità etiche dei moderni comunicatori dell’arte.

A dialogare su questi temi saranno tre figure dalle prospettive complementari, capaci di intrecciare editoria culturale, critica e nuovi media. Interverranno Marco De Crescenzo, giornalista e direttore di Hestetika Magazine, Erika La Rosa, giornalista e digital communication strategist, e l’artista e fotografa Debora Barnaba. A moderare l’incontro e guidare il flusso delle riflessioni sarà invece Mauro Tosi, giornalista e presidente di Nuovo Rinascimento.

L’evento è organizzato dall’Associazione Nuovo Rinascimento di Rho insieme a Prospettiva 2023 di Arese. Si tratta di due realtà del territorio fortemente impegnate nella promozione di momenti di riflessione critica sui linguaggi della contemporaneità e sulle loro inevitabili ricadute sociali. L’ingresso alla serata è libero e aperto a tutta la cittadinanza.