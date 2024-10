La Futura stavolta non sbaglia: vittoria da tre punti nel derby lombardo

La Futura Volley Giovani, scottata dal brutto esordio a Cremona, non sbaglia nel debutto stagionale al PalaBorsani. Le Cocche centrano il successo pieno e incamerano i primi tre punti grazie al 3-1 inflitto alla neopromossa Concorezzo nel derby lombardo del girone B di Serie A2.

La squadra di Beltrami offre una prestazione positiva che lascia intravedere segnali di crescita: Busto paga il cattivo avvio di secondo set lasciando il parziale alle brianzole ma negli altri periodi di gioco è più concreta e lascia poco spazio alle ospiti. Solo nel quarto set le due rivali proseguono in equilibrio ma i punti di Zanette ed Enneking scavano il solco per concludere sul 25-21.

Parlando di singole, Fatim Kone si prende la palma di MVP con 13 punti, percentuali regali (72%) e ben cinque muri messi a terra. Scatenata in attacco Elisa Zanette che sigla la bellezza di 27 punti mentre anche Enneking (10) conclude in doppia cifra. Tsitsigianni e Kavalenka invece sono le migliori realizzatrici per Concorezzo.

I primi tre punti messi in cassaforte sono dunque il miglior viatico per il prossimo turno, in cui la Futura Volley dovrà affrontare fuori casa una delle “grandi” della categoria, la Itas Trentino, unica formazione a punteggio pieno dopo due giornate.