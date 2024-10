La lite finisce a coltellate, denunciato dalla Polizia a Como un 24enne

La Polizia di Stato, ha denunciato per lesioni aggravate dall’utilizzo delle armi, un 24enne egiziano, in regola con il permesso di soggiorno e residente in città.

L’uomo è ritenuto responsabile del ferimento di altri due suoi connazionali, un 20enne e un 32enne, entrambi coabitanti in un appartamento di via Domenico Pino a Como.

I fatti, da quanto assunto a verbale dai poliziotti delle volanti che sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale S. Anna, sarebbero scaturiti da una banale lite avvenuta in casa per futili motivi.

Ad un certo punto il confronto tra i tre egiziani si è fatto più acceso e gli animi si sarebbero scaldati fino a quando il 24enne denunciato, avrebbe preso un coltello da cucina ferendo i suoi due amici.

Tutti e tre da lì a poco sono quindi finiti al pronto soccorso con varie ferite da taglio sul volto e sulle braccia, gli agenti hanno quindi raccolto le testimonianze e ricostruito la vicenda, denunciando in stato di libertà il 24enne egiziano per lesioni aggravate.

Gli esperti dell’Ufficio Immigrazione, sulla base di quanto è accaduto ieri, stanno valutando la posizione dei tre egiziani sul territorio.