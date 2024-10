La Polizia di Stato trova due irregolari lungo l’Olona a Lagnano, uno era ricercato per furto a Verbania

Venerdì sera di controlli per la Polizia di Stato di Legnano che il 18 ottobre ha svolto un servizio mirato alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto dell’immigrazione clandestina. Attività che ha portato alla denuncia in flagranza di reato di tre persone per tentato furto in concorso e di due uomini risultati irregolari sul territorio nazionale: entrambi sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano.

In sintesi gli agenti della Polizia di Stato di Legnano hanno pattugliato dalle 19.00 di venerdì 18 ottobre le aree commerciali e i quartieri maggiormente colpiti dai furti. Così i poliziotti hanno prima notato lungo fiume Olona, in prossimità delle Gallerie Cantoni, due soggetti con diversi precedenti di polizia che si muovevano con fare sospetto. Si tratta di due uomini di 25 e 37 anni. All’esito degli accertamenti volti a risalire alla identità, i cittadini sono risultati irregolari sul territorio e già denunciati in passato per la violazione di pregressi provvedimenti di espulsione. Inoltre, a carico di uno di loro è emersa una nota di ricerca per un procedimento penale per furto pendente alla Procura di Verbania.

Nel fratempo gli agenti in borghese hanno fermato tre uomini mentre stavano per entrare in azione nel posteggio di via Mulini a Castellanza uno di loro aveva già colpito a Legnano durante il mese di agosto. La banda era stata notata lungo viale Sabotino a Legnano. Era da tempo che gli uomini del Commissariato di Legnano stavano indagando su questo fronte.