Lanciava la droga dal balcone. Operazione della Polizia Locale di Busto Arsizio porta ad un arresto

L’operazione della Polizia Locale di Busto Arsizio è scattata attorno alle 21 di mercoledì sera. L’obiettivo era un’abitazione di via Castellanza dove da tempo era stato notato un viavai di clienti che si fermavano sotto un’abitazione della via per prendere al volo pacchetti contenenti sostanze stupefacenti, un metodo fin troppo vistoso per non essere notato da qualche vicino e infatti quando gli agenti del comando di via Molino sono entrati in casa del sospetto spacciatore hanno trovato soldi e droga: quasi un kg tra hashish e marijuana e oltre 3 mila euro in contanti.

L’uomo, un sudamericano, è finito in manette su richiesta del pubblico ministero della Procura di Busto Arsizio Ciro Caramore che ha coordinato l’indagine della Locale cittadina.

L’uomo sarà sottoposto oggi ad interrogatorio di garanzia da parte del giudice per le indagini preliminari mentre gli agenti stanno risalendo, anche attraverso l’intensa attività riscontrabile sui cellulari sequestrati all’indagato, al giro d’affari che era riuscito a mettere in piedi.