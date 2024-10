L’economia che fa il bene: il convegno di Avvenire alla Triennale di Milano

Mercoledì 30 ottobre, la Triennale di Milano ospiterà la seconda edizione del convegno di Avvenire, in collaborazione con il suo inserto L’Economia civile, dal titolo “L’economia che fa il bene. Grande distribuzione, moda, finanza: la sfida della filiera sostenibile”. L’evento si terrà in Viale Emilio Alemagna, 6, con ingresso libero previa registrazione.

Il convegno mira ad approfondire il tema della filiera sostenibile, affrontando il ruolo della grande distribuzione, della moda e della finanza. L’incontro, aperto dalle 17:30 alle 19:50, sarà un’occasione per analizzare e discutere le sfide del futuro con esperti e protagonisti del settore.

Programma del convegno

Il dibattito si aprirà alle 17:30 con l’introduzione di Marco Girardo, Direttore di Avvenire. A seguire, Elisa Lavagna, Director di Brunswick, rifletterà sul significato odierno della filiera sostenibile e sui trend del futuro.

Che futuro mettiamo nel nostro carrello

Il primo panel, “Che futuro mettiamo nel nostro carrello”, vedrà Pietro Saccò, giornalista di Avvenire, dialogare con Vittorio Cino, Direttore Generale di Centromarca, e Carlo Alberto Buttarelli, Presidente di Federdistribuzione, per esplorare il ruolo della grande distribuzione nel promuovere scelte sostenibili.

I valori che possiamo indossare

Alle 18:30, “I valori che possiamo indossare” offrirà un’analisi sulla sostenibilità nel settore della moda. La giornalista Cinzia Arena modererà un confronto tra Francesca Romana Rinaldi di SDA Bocconi, Paolo Iabichino, fondatore di Osservatorio Civic Brands, e Giulio Bonazzi, Amministratore Delegato di Aquafil.

Il credito che genera speranza

Successivamente, Luca Mazza di Avvenire discuterà di “Il credito che genera speranza” insieme ad Anna Fasano, Presidente di Banca Etica, Paolo Landi di Banco BPM e Enrico Berbenni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Premio Innovazione per le start up

L’evento culminerà con il Premio Innovazione per le start up, presentato da Marco Ferrando, Vicedirettore di Avvenire, e Ludovica Busnach, ESG and Sustainability Director di Inaz. Il convegno si concluderà con un aperitivo a partire dalle 19:50.